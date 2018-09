Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vivendi von 25,50 auf 25,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern dürfte für den geplanten Verkauf von bis zu 50 Prozent an seiner Musiksparte UMG sehr gute Gebote erhalten und aus der Transaktion Synergien realisieren, schreibt Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Großteil des Verkaufserlöses dürfte für Aktienrückkäufe verwendet werden und damit den Bewertungsabschlag auf Vivendi reduzieren./mf/ck Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-09-03/14:01

ISIN: FR0000127771