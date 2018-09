Neue Features und Erweiterungen revolutionieren den Workflow bei der Erstellung von Content für Motion-Graphics, erleichtern den Import von CAD-Daten und ermöglichen prozedurales, volumenbasiertes Modeling.

MAXON kündigt heute die sofortige Verfügbarkeit von Cinema 4D Release 20 (R20) an. Die nächste Generation der professionellen 3D-Anwendung enthält High-End-Tools und Features für VFX- und Motion-Graphics-Artists, wie zum Beispiel ein nodebasiertes Materialsystem, neue volumenbasierte Modeling-Werkzeuge, einen äußerst leistungsfähigen CAD-Import sowie die maßgebliche Erweiterung des MoGraph-Toolsets.

"Wir sind sehr stolz, Cinema 4D R20 heute endlich allen Anwendern weltweit zur Verfügung stellen zu können. In den kommenden Wochen und Monaten freuen wir uns auf die ersten Arbeiten, die sie mithilfe von Cinema 4Ds neuen High-End-Tools und -Features umsetzen werden", sagt David McGavran, CEO der MAXON Computer GmbH. "Cinema 4D und nicht zuletzt das MoGraph-Toolset haben seit ihrer Einführung eine ganze Branche revolutioniert. Mit der Auslieferung von Release 20 machen wir gemeinsam mit unserer Userbase den nächsten großen Sprung."

Die Highlights in Cinema 4D R20:

Nodebasiertes Materialsystem bietet völlig neue Möglichkeiten zur Erzeugung von Materialien von einfachen Referenzen bis hin zu hochkomplexen Shadern mithilfe eines nodebasierten Editors. Über 150 verschiedene Nodes liefern dem Anwender Funktionen, um auch komplexe Shading-Effekte schnell und komfortabel erstellen zu können für absolute kreative Freiheit. Für einen leichten Einstieg in den neuen nodebasierten Workflow kann die Oberfläche des bisherigen Materialeditors genutzt werden, während das entsprechende Material im Hintergrund automatisch mit Nodes erzeugt wird. Nodebasierte Materialien können als parametrische Assets mit einem auf die gewünschten Einstellmöglichkeiten reduzierten Interface zur Verfügung gestellt werden.

MoGraph Fields bieten vollkommen neue Gestaltungsmöglichkeiten für das gefeierte prozedurale Animations-Toolset MoGraph. Fields liefern einen neuen Workflow, um die Stärke eines Effekts über eine beliebige Kombination von Falloffs zu steuern von einfachen geometrischen Formen über Shader und Sounds bis hin zu Objekten und mathematischen Formeln. Fields lassen sich in einer Ebenenliste miteinander mischen und kombinieren. Effekte lassen sich remappen und in mehrere Fields gruppieren, um u. a. Effektoren, Deformer oder Weights zu steuern.

CAD-Import Cinema 4D R20 bietet nahtlosen Drag-and-drop-Import für gängige CAD-Dateiformate wie Solidworks, STEP, Catia, JT und IGES. Die größenbasierte Tesselierung des Importers erlaubt eine individuelle Steuerung des Detailgrads für beeindruckende Visualisierungen.

Volumenbasiertes Modeling OpenVDB-basierte Volumenerzeuger und Mesher in Cinema 4D R20 ermöglichen einen intuitiven, komplett prozeduralen Modeling-Workflow. Beliebige Grund- und Polygonobjekte (inklusive der neuen Fields-Objekte) können mittels Boolescher Operationen zu komplexen Objekten kombiniert werden. In Cinema 4D erzeugte Volumen lassen sich im sequenziellen Vdb-Format exportieren und können in jeder Applikation und Render-Engine genutzt werden, die OpenVDB unterstützt.

ProRender Verbesserungen der native, GPU-basierte ProRender wurde um für den Produktionsalltag wichtige Features wie Subsurface-Scattering, Bewegungsunschärfe und Multi-Passes ergänzt. Darüber hinaus wurde der Code von ProRender aktualisiert. Der Renderer unterstützt nun Apples Metal2-Technologie und die Verwendung von Out-of-Core-Texturen.

Modernisierung Die Modernisierung der Cinema 4D-Core-Architektur wird immer greifbarer. In Release 20 zeigt sich dies in einer Reihe maßgeblicher API-Anpassungen, dem neuen Node-System sowie an den Modeling- und UI-Frameworks.

Das komplette Featureset von Cinema 4D Release 20

Europapremiere auf der IBC 2018 in Amsterdam

Cinema 4D R20 wird europaweit erstmalig am MAXON-Stand in Halle 7, A59 auf der IBC 2018 vorgestellt, die vom 14.-18. September 2018 auf dem Messegelände der Amsterdamer RAI stattfindet.

International gefeierte 3D-Artists wie Nick Lyon von Territory Studio, Matthias Winckelmann von f°am Studio, Matthias Zabiegly von Aixsponza, Motiondesign All-Star Robert Hranitzky und viele weitere Artists aus internationalen Studios geben Einblicke in die Produktion von Projekten wie Avengers: Infinity War und verraten Tricks aus ihren Produktionsworkflows. Zusätzlich präsentieren Partner wie Insydium, Ventuz und Green Hippo die Integration ihrer Produkte in Cinema 4D am Stand. Detaillierte Informationen zum Programm werden in Kürze auf www.c4dlive.com veröffentlicht, wo während der IBC auch alle Präsentationen live übertragen werden.

Cinema 4D R20 Preise, Verfügbarkeit und Upgrade-Informationen

Cinema 4D Release 20 ist direkt bei MAXON und bei autorisierten Fachhändlern erhältlich. Kunden mit einem am 3. September 2018 aktiven MAXON Service Agreement (MSA) erhalten das Upgrade auf die neue Version automatisch. Cinema 4D ist für Windows und Mac OS X verfügbar, für Rendering-Pipelines sind außerdem auch Linux-Nodes erhältlich. Preis- und Upgrade-Informationen sind auf www.maxon.net erhältlich, ebenso Details zu den Systemvoraussetzungen.

Bildmaterial und weitere Informationen zu Cinema 4D R20

Cinema 4D Release 20 Informationsseiten

Videos zu Cinema 4D Release 20 (Englisch)

Pressematerial

Über MAXON Computer

MAXON Computer GmbH ist ein führender Entwickler von professionellen 3D-Modeling-, Painting-, Animations- und Rendering-Lösungen. Die vielfach ausgezeichneten Softwarepakete Cinema 4D und BodyPaint 3D werden weltweit in zahlreichen Produktionen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Werbung, Games sowie Visualisierung von Architektur, Medizin, Produktdesign oder Infografik eingesetzt. Das in Friedrichsdorf bei Frankfurt/M. beheimatete Unternehmen unterhält Niederlassungen und Repräsentanzen in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Japan und Singapur. MAXON-Produkte sind direkt bei MAXON oder den zertifizierten Fachhandelspartnern erhältlich. MAXON ist Teil der Nemetschek Group.

Alle genannten Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Contacts:

MAXON Computer

Jessica Wege

press_de@maxon.net