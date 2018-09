Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Entscheidungsserie des LG Nürnberg-Fürth im VW-Abgasskandal - Aktiennews Für den Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) wird es im sogenannten Abgasskandal immer enger. Insbesondere das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte VW in jüngerer Zeit mehrfach wegen der in Bereicherungsabsicht und betrügerisch verwendeten Manipulationssoftware auf Schadensersatz, so Dr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...