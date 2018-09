Der Dow Jones Industrial wird zu Wochenbeginn mit +0,2% knapp behauptet erwarten. Dies aber darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Index in einem kurzfristigen Abwärtstrend bewegt. Die Hoffnung der Anleger ruht jetzt in der Unterstützung entlang der 25.889er-Linie. Langfristig bleibt der Aufwärtstrend aber ungebrochen. Was Anleger zu...

