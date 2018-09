Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Zalando nach dem diesjährigen Publikums-Event "Bread & Butter" in Berlin auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Mode- und Musikschau auf den Online-Händler einzuschätzen falle schwer, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ereignis dürfte Zalando aber weitere sogenannte aktive Kunden bescheren./bek/ck Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-09-03/14:04

ISIN: DE000ZAL1111