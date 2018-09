Zürich - Die Crowdhouse AG legt weiterhin ein rasantes Wachstum an den Tag. Das Zürcher Fintech-Unternehmen hat kurz nach der Halbjahresperiode gleich mehrere wichtige Meilensteine durchbrochen - insbesondere beim Immobilienvolumen und dem von Kunden investierten Kapital konnte das Unternehmen deutlich zulegen.

Monatliches Wachstum im zweistelligen Bereich

Das auf crowdhouse platzierte Immobilienvolumen hat in der Zwischenzeit einen Wert von über 500 Millionen Franken erreicht. Für die Finanzierung der Immobilien haben Kunden mehr als 200 Millionen Franken an Eigenmittel investiert. Das Unternehmen konnte diesen Wert in weniger als 10 Monaten verdoppeln und verzeichnete dabei ein konstantes monatliches Wachstum im zweistelligen Bereich. Bereits heute sind Immobilien im Wert von weiteren CHF 200 Millionen gesichert und für eine Aufschaltung auf der Plattform bereit.

Konstante Rendite-Auszahlungen und ein neues Produkt

Dabei liegen die erzielten Eigenkapitalrenditen im dritten Jahr hintereinander deutlich über 6%. Bis heute hat die Crowdhouse AG 8 Millionen Franken an Renditen an die Miteigentümer ausbezahlt. Das gesamte Portfolio beinhaltet rund 900 Wohneinheiten, mit welchen bis heute Erträge von 17 Millionen Franken erzielt wurden.

Neben dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...