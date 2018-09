Das globale Zahlungssystem Swift steht unter Druck wie nie. Cyberattacken und politische Machtspiele um Iran-Sanktionen gefährden seine Existenz.

Ein derart feudales Ambiente stellt den Hauptsitz jeder noch so noblen Privatbank locker in den Schatten. Das dreistöckige Gebäude liegt erhöht über dem baumbestandenen Park mit den künstlichen Seen, das verglaste Atrium zwischen den beiden Flügeln erinnert an ein großes Gewächshaus. Im Inneren des Anwesens befindet sich die Zentrale einer Organisation, die es nicht ans Licht der Öffentlichkeit drängt, ohne die das Finanzsystem in seiner heutigen Form aber undenkbar wäre.

Das globale Zahlungssystem Swift soll Transaktionen zwischen Banken möglichst schnell und reibungslos abwickeln. Eigentlich geht es dabei bloß um eine möglichst verlässliche Infrastruktur. Die aber ist akut von gleich zwei Seiten bedroht. Zum einen steht Swift im Zentrum des politischen Konflikts um Sanktionen gegen den Iran. Zum anderen ist das Netz ein bevorzugtes Ziel krimineller Hacker, deren Angriffe die Sicherheit wie nie in Zweifel ziehen.

Damit ihre Sanktionen wirken, wollen die USA iranische Banken ab November von Swift abklemmen. Europäische Staaten sehen darin einen Angriff auf ihre Souveränität, Außenminister Heiko Mass fordert bereits den Aufbau einer Swift-Alternative. Die dürfte ihr Ziel kaum erreichen. Sollte es aber keinen Kompromiss geben, stellt das den Zahlungsverkehr infrage.

Schon seit 1973 stellt Swift die Adern für den globalen Geldkreislauf bereit. Banken gründeten die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication in den Anfangstagen der Digitalisierung als Genossenschaft. Mit ihr wollten sie den bislang manuellen Zahlungsverkehr durch eine einheitliche, effiziente Technologie ersetzen. Heute versenden weltweit fast 11.000 Institute in mehr als 200 Ländern täglich rund 28 Millionen Nachrichten über Swift, an weltweit 28 Standorten beschäftigt die Organisation aktuell rund 2800 Mitarbeiter.

Damit ist sie kein Monopolist. In Deutschland ist der alternative Standard EBIC verbreitet, seit ein paar Jahren machen neue Verfahren wie das auf der Blockchain basierende Ripple dem etablierten Angebot Konkurrenz. Bei großen internationalen Überweisungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...