Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus dem Jahresbericht der Finanzaufsicht CSSF des Großherzogtums hervorgeht, ist die Zahl der Angestellten in Luxemburgs Fondsbranche im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent gestiegen, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach sei die Zahl der bei Investmentgesellschaften beschäftigten Menschen von 4.513 auf 4.969 geklettert. Dem Bericht zufolge hätten sich 15 neue Asset Manager in dem Land registriert, fünf hätten ihre Lizenz zurückgegeben. Die Zahl der Fondsgesellschaften sei damit auf 306 geklettert. ...

