Wien (www.fondscheck.de) - Mirabaud Asset Management stellt Hamid Amoura ein und ernennt ihn zum neuen Leiter ESG, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Mann solle die Integration des ESG-Ansatzes in die Anlagephilosophie der Unternehmensgruppe sowie die Einführung bester Praktiken vorantreiben und ESG quer durch alle Anlageteams zu einem unverzichtbaren Bestandteil machen. David Jeannet, der seit 2017 von Genf aus als SRI-Officer für die Mirabaud-Gruppe tätig gewesen sei, werde nun in Amouras Team arbeiten. Amoura sei Umberto Boccato, dem Head of Investments, unterstellt. ...

