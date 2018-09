Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Engie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Die Analysten reduzierten ihre Gewinnprognose (EPS) für 2018 in Reaktion auf negative Währungseffekte und die Nachricht über ein verspätetes Anlaufen zweier Atomreaktoren. Die Aktie des französischen Versorgers sei aber unverändert attraktiv, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts./edh/bek Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-09-03/14:26

ISIN: FR0010208488