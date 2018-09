Die Investoren haben die enttäuschenden australischen Einzelhandelsumsätze und dem chinesischen Produktion PMI hinter sich gelassen, so dass es ausgehend vom 0,7166 Tagestief zu einer Erholung um 40-50 Pips kam. Der australische Dollar hat auch darunter zu leiden, dass US Präsident Donald Trump für den Beginn dieser Woche weitere 25 % Zölle in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...