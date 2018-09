Berlin (www.aktiencheck.de) - In der neuen Börsenwoche werden eine Reihe von Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors aus Europa und den USA zu bewerten sein, so die Experten von LYNX Broker. Das Highlight der Handelswoche würden dann die am Freitagnachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Monat August bilden. ...

