Im Sommer hatten Kapazitätsengpässe für Flugausfälle, Verspätungen und Unzufriedenheit gesorgt. Ein Expansionsstopp soll Qualität und Pünktlichkeit sichern.

Im Kampf gegen Flugverspätungen und -ausfälle fordert die Vereinigung ausländischer Fluggesellschaften BARIG einen Expansionsstopp an manchen deutschen Airports. Die Anzahl der Flüge sollte an "einigen Flughäfen nicht weiter ausgeweitet werden", teilte der Verband am Montag in Frankfurt mit. Nur so ließen sich die hohe Qualität und Pünktlichkeit im deutschen Luftraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...