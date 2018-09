Bonn (ots) - Der neue Medienwettbewerb mediaV-Award sucht und prämiert herausragende Medienprojekte ausschließlich aus Verbänden und vergleichbaren Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2019 sind Einreichungen in diesen Kategorien möglich: Printkommunikation (Zeitschrift/Magazin, Cover, Storytelling), Online-Kommunikation (Magazin, Newsletter, App, Website, Social Media), Sonderpublikationen Print/Digital (Geschäftsberichte, Jahrbücher und Jubiläumsschriften).



Initiator des mediaV-Award ist der "Verbändereport", das führende Fachmagazin für die Verbandswelt im deutschsprachigen Raum. "Mit diesem Wettbewerb wollen wir zeigen, wie intelligent, inspiriert und innovativ Verbände die interne und externe Kommunikation in allen Präsentationsformen - ob Print oder Digital - heute gestalten." so Wolfgang Lietzau, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. (DGVM) und Herausgeber des Verbändereport.



Teilnahmeberechtigt sind neben Verbänden und vergleichbaren Organisationen (wie Stiftungen, Kammern, Gewerkschaften etc.) auch Corporate Publishing-Verlage/-Redaktionen, Werbe- und PR-Agenturen sowie weitere Gestalter.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.media-v-award.de. Einreichungen sind bis zum 26. November 2018 möglich.



Verbandskommunikator/in des Jahres



Im Rahmen des mediaV-Award wird zudem der Sonderpreis "Verbandskommunikator/in des Jahres" ausgelobt. Diese Auszeichnung würdigt eine Persönlichkeit, die eine herausragende Kommunikationsleistung für Verbände erbracht hat. Vorschläge können per Mail an info@media-v-award.de gesendet werden.



Kompetente Jury



Über die Preisträger entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury. Ihr gehören u. a. Experten aus Journalismus, Verlagen, Corporate Publishing sowie Verbands- und Unternehmenskommunikation an:



- Peter Klotzki, Geschäftsführer Kommunikation, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. (VDZ)



- Kerstin Wünsch, Journalistin, Chefredakteurin "tw tagungswirtschaft" (dfv Mediengruppe)



- Vivian Pein, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Community Management e. V. (BVCM), Senior Partnerin Digitalagentur Guts and Glory



- Daniel Günther, Journalist, Blattmacher, Verleger, Dozent, Chef der Agentur Dialog PR in Bremen



- Ralf-Thomas Hillebrand, Experte für Verbände-Webseiten, Strategieberater, Coach und Projektmanager in der politischen Online-Kommunikation



- Prof. Eberhard Wolf, Artdirektor, Designer, Dozent und Fachbuchautor



Die vollständige Jury finden Sie hier: https://www.media-v-award.de/unsere-jury



