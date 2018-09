Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat sich für den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ausgesprochen, dass Bürger künftig automatisch Organspender sind, wenn sie oder Angehörige nicht widersprechen. Viele Menschen seien auf Nachfrage bereit, nach ihrem Tod Organe zu spenden, es scheitere aber in der Praxis, etwa am Organspendeausweis, sagte Baerbock am Montag in Berlin. "Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es sehr sinnvoll, darüber zu diskutieren beziehungsweise es weiter in die Wege zu leiten, dass es eine Opt-Out-Regel bei der Organspendefrage gibt." Die Frage werde sicherlich im Bundestag intensiv diskutiert.

Spahn hatte sich zuvor für eine Neuregelung ausgesprochen - eine doppelte Widerspruchslösung. Demnach würde zunächst jeder als Organspender gelten, es sei denn, er oder Angehörige widersprechen. Diese Diskussion solle jetzt im Bundestag geführt werden, sagte Spahn der "Bild"-Zeitung (Montag). Bisher ist die Entnahme von Organen nur mit ausdrücklicher Zustimmung möglich./ted/DP/mis

