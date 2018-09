Während der DAX am Montag im Minus notiert und mit -0,30 Prozent relativ seicht in die neue Handelswoche (und damit in den September) startet, sieht es bei Continental ganz anders aus. Ein knappes Prozent abwärts (= drei Mal so viel wie der DAX) heißt es aktuell beim Autozulieferer und das befördert die Aktie auf 156,45 Euro. Damit setzt das Papier heute einen für die Aktionäre sehr schmerzhaften Trend fort. ...

