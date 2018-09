Buenos Aires, Argentinien (ots/PRNewswire) -



Sunstar ist stolz darauf, die Veröffentlichung von Oral Cancer: Prevention and patient management (dt. "Mundkrebs: Prävention und Patientenmanagement"), einem Chairside-Leitfaden für die Angehörigen zahnmedizinischer Berufe des Weltverbands der Zahnärzte (FDI), bekannt zu geben. Der Leitfaden wird von Sunstar unterstützt und zielt darauf ab, die Auswirkungen von Mundkrebs zu mindern, indem umfassende Mundkrebs-Vorsorgeuntersuchungen als integraler Bestandteil routinemäßiger Zahnuntersuchungen gefördert werden. Er zeigt die häufigsten Risikofaktoren für Mundkrebs auf und unterstreicht die Bedeutung frühzeitiger Diagnosen und Behandlungen, indem praktische Lösungen für den Versorgungsbereich angeboten werden.



Der Leitfaden wurde heute anlässlich des Jahresweltkongresses des FDI in Buenos Aires (Argentinien) vorgestellt. "Der FDI ist sich bewusst, dass Fachleute für Mundgesundheit eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung von Mundkrebs spielen," erklärte Dr. Kathryn Kell, Präsidentin des FDI. "Mundkrebs gehört zu den 10 häufigsten Krebserkrankungen weltweit. Fachleute für Mundgesundheit können dazu beitragen, seine Auswirkungen durch Früherkennung und schnelle Behandlungsmaßnahmen zu verringern."



Der Chairside-Leitfaden bietet Fachleuten für Mundgesundheit präzise und doch umfassende Informationen zu den Themen Mundkrebsvorsorge, Risikofaktoren und dem Umgang damit, und begleitet sie mithilfe eines Entscheidungsdiagramms bei der klinischen Untersuchung und Diagnose. Er konzentriert sich auf die häufigsten von Mundkrebs betroffenen Stellen: die Zunge, die Innenseiten der Wangen und der Mundboden.



"Wir von Sunstar überprüfen stets die Vorteile eines ganzheitlichen Gesundheitskonzepts, um lebensbedrohliche Erkrankungen zu verhindern und so früh wie möglich zu behandeln. Dieser Chairside-Leitfaden ist ein großartiges Beispiel für ein Instrument, das die Gesundheitsexperten bei ihren täglichen Patientenuntersuchungen zu Hilfe nehmen können. Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen sind meist die perfekte Methode der Früherkennung verschiedener Krankheiten und spielen für die Zahnärzte eine zentrale Funktion bei der Prävention," so Dr. Marzia Massignani, Sr Manager of Scientific Affairs bei Sunstar.



Durch Früherkennung können die Überlebensraten bei Mundkrebs verbessert werden. Es ist daher unabdingbar, dass Fachleute für Mundgesundheit wie Zahnärzte, Dentalhygieniker, Zahntherapeuten und Mundgesundheitstherapeuten verstehen, wie wichtig es ist, im Rahmen ihrer routinemäßigen Untersuchungen eine gründliche Screeninguntersuchung des Mundes auf bösartige und potentiell bösartige Läsionen durchzuführen. Das gilt auch für jüngere Menschen, auch wenn diese ein geringeres Risiko für Mundkrebs haben. Der Chairside-Leitfaden fördert und erleichtert die Einbindung solcher Untersuchungen in zahnärztliche Routineuntersuchungen.



"Jährlich werden rund 500.000 neue Fälle von Mund- und Rachenkrebs diagnostiziert, drei Viertel davon in den Entwicklungsländern," erläuterte Dr. Ihsane Ben Yahya, FDI-Ratsmitglied and Expertin für Mundkrebs. "Der FDI setzt sich dafür ein, Mundkrankheiten zu reduzieren und die Mundgesundheit weltweit zu verbessern. Indem wir ein informatives Werkzeug zur Prävention, Früherkennung und Behandlung von Mundkrebs entwickeln, handeln wir im Einklang mit unserer Mission, die Welt zu optimaler Mundgesundheit zu führen."



Oral Cancer: Prevention and patient managementsteht zum Download auf der Sunstar GUM-Website (https://professional.sunstargum.com/)bereit und ist anlässlich des Jahresweltkongresses der FDI in Buenos Aires (Argentinien) am Stand von Sunstar auch in gedruckter Form auf Englisch und Spanisch verfügbar.



