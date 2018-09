ARIVA.DE bündelt drei etablierte Angebote in neuer Geschäftseinheit DGAP-News: ARIVA.DE AG / Schlagwort(e): Personalie/Unternehmensrestrukturierung ARIVA.DE bündelt drei etablierte Angebote in neuer Geschäftseinheit 03.09.2018 / 15:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ARIVA.DE bündelt drei etablierte Angebote in neuer Geschäftseinheit Der Kieler Finanzdienstleister ARIVA.DE AG bündelt verschiedene Kompetenzen in der neuen Geschäftseinheit "Financial Information Solutions". Die Leitung wird Robert Bölke übertragen. Kiel, 03.09.2018 Die ARIVA.DE AG fasst ihre drei klassischen Tätigkeitsfelder Finanzportal, Handel mit Kursen, Kennzahlen und Wertpapierstammdaten (Data) sowie Web Services zur neuen Geschäftseinheit "Financial Information Solutions" zusammen. "Damit können wir noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und Banken, Börsen und Finanzdienstleistern integrierte Lösungen aus einer Hand anbieten", sagt Vorstand Matthias Vogelsang-Weber. Die Leitung der neuen Einheit übernimmt Robert Bölke, der zuvor das Finanzportal geführt hat. Die Kernkompetenzen der neuen Geschäftseinheit liegen in der Entwicklung von Plattformen für Finanzprodukte einerseits sowie in der umfassenden Versorgung mit Börseninformationen inklusive der dazugehörigen Dokumente (Factsheets, PIB, Geschäftsberichte etc.) andererseits. Das firmeneigene Börsenportal ist wesentlicher Bestandteil des neuen Segments. Unter www.ariva.de betreibt das Unternehmen seit 20 Jahren eines der erfolgreichsten bankenunabhängigen Finanzportale in Deutschland. ARIVA.DE verfügt mit seinen Diskussionsforen über eine der größten deutschsprachigen Börsencommunities und ist bei privaten Tradern und Börsenprofis gleichermaßen bekannt. Robert Bölke kennt die Finanzbranche seit vielen Jahren aus nächster Nähe. Der Informatiker war vor seiner Zeit bei ARIVA.DE bereits in Bank, Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und Family Office beschäftigt. Unterstützt wird er durch seinen Stellvertreter Christian Freundt, der bei ARIVA.DE bereits früher den Handel mit Wertpapierstammdaten und Kursen verantwortet und in den vergangenen Jahren auch diverse Großprojekte im Bereich Plattformen und Portale begleitet hat. Während die neue Einheit "Financial Information Solutions" alle Angebote in den klassischen Betätigungsfeldern von ARIVA.DE zusammenfasst, beinhaltet die zweite Geschäftseinheit "Regulatory Solutions" sämtliche Dienstleistungen des Unternehmens im Bereich Regulatorik. In den vergangenen Jahren hat ARIVA.DE in diesem Segment umfangreiche Softwarelösungen rund um Themen wie PIB, PRIIP und MiFID II entwickelt. Das Angebot versetzt Emittenten in die Lage, regulatorische Anforderungen beim Handel und beim Vertrieb von Finanzprodukten zu erfüllen. Leiter der Geschäftseinheit "Regulatory Solutions" ist Carsten Gern. Über die ARIVA.DE AG Die ARIVA.DE AG aus Kiel ist Anbieter für Finanzdaten und Softwarelösungen und Betreiber des gleichnamigen Finanzportals. ARIVA.DE unterteilt sein Geschäft in zwei Bereiche: "Financial Information Solutions" umfasst alle Informationsangebote des Unternehmens. Dazu zählt das bekannte Börsenportal: Mit zuletzt rund 40 Millionen Seitenaufrufen pro Monat und knapp einer halben Million Unique Usern (Quellen: IVW, AGOF) ist www.ariva.de das zweitgrößte bankenunabhängige Finanzportal in Deutschland. Darüber hinaus ist ARIVA.DE führender Anbieter von Stammdaten von in Deutschland gehandelten, strukturierten Produkten und stellt Kursdatenpakete internationaler Börsen bereit. Zudem bietet ARIVA.DE in diesem Geschäftsbereich auch die Programmierung von Finanzapplikationen bis hin zu kompletten Webseiten an. Der zweite Geschäftsbereich "Regulatory Solutions" umfasst Softwarelösungen, die Teilnehmer auf dem Finanzmarkt in die Lage versetzen, gesetzgeberische Vorgaben zu erfüllen. ARIVA.DE ist Spezialist für regulatorische Anforderungen rund um Themen wie PIB, PRIIP oder MiFID. Mehrheitsaktionär der ARIVA.DE AG ist die EQS Group aus München. An den Standorten Kiel und Frankfurt beschäftigt ARIVA.DE derzeit 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kontakt: ARIVA.DE AG Eike Schäfer Redaktion Tel: 0431 97108 - 26 E-Mail: es[at]ariva.de 03.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 717773 03.09.2018

