Canopy Growth ist noch immer so etwas wie ein Börsenstar. Besonders im Cannabis-Sektor gilt das Unternehmen seit einem Milliardeninvestment durch Constellation Brands als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Für die nähere Zukunft sieht für Anleger jetzt soweit alles gut aus. Das Papier bietet noch einiges an Potenzial für weitere Kursgewinne, während die Risiken für Kursverluste sich in Grenzen halten.

Garantien gibt es natürlich wie immer keine, doch selbst umfangreichere Gewinnmitnahmen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...