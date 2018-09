In letzter Zeit wird immer wieder die Möglichkeit diskutiert, dass der Tech-Riese Apple bei Tesla einsteigen oder das Unternehmen sogar vollständig übernehmen könnte. Investorenlegende Warren Buffett hält von dieser Idee aber nur wenig. In einem Interview mit "Fox Business Network" sagte er, es sei eine sehr armselige Idee von Apple, Tesla zu kaufen. Seine Aussage begründet Buffett damit, dass es für Apple in der Auto-Branche ungleich schwieriger als im Tech-Sektor sei, sich einen Wettbewerbsvorteil ... (Robert Sasse)

