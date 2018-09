Über einen Mangel an Nachrichten kann die Deutsche Bank sich wirklich nicht beschweren. Nahezu täglich gibt es irgendetwas über das Geldhaus zu berichten. Zum Leidwesen der Anleger fallen die Berichte in Tageszeitungen und in Online-Medien aber so gut wie immer negativ aus. Der einzige Hoffnungsschimmer scheint noch zu sein, dass manche Analysten bei der Aktie mit einem Kurs von derzeit 9,69 Euro eine günstige Einstiegsgelegenheit sehen.

Allerdings wird diese Einschätzung längst nicht von jedem ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...