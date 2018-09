Fokussiert man im Personalmanagement nicht nur auf Einzelmaßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften, sondern geht das Problem ganzheitlich an, dann rücken neben rein operativen auch unternehmensstrategische Aspekte in den Fokus. Deshalb bedarf es auch in Elektrohandwerksbetrieben einer Auseinandersetzung mit dem sogenannten Employer Branding (Bild?1), d.h. dem Bilden einer Arbeitgebermarke.

Arbeitgebermarke entwickeln

Dieses Schlagwort ist zwar in aller Munde. Doch nicht immer ist klar, was konkret darunter zu verstehen ist und was in der Praxis eines Mittelständlers getan werden kann, um den Begriff mit Leben zu füllen. Unter Employer Branding versteht man den Prozess der Positionierung als Arbeitgebermarke in interner und externer Hinsicht. Die Employer Brand ist dann das unverwechselbare Bild des Unternehmens als Arbeitgeber gegenüber den bestehenden und potenziellen Mitarbeitern. Es stellt sich nun die Frage, wie eine Employer Brand entwickelt werden kann.

Unternehmen im Elektrohandwerk sollten eine Unternehmensanalyse vornehmen, um die eigenen Stärken und Schwächen in Hinblick auf die Arbeitgeberattraktivität herauszuarbeiten. Methodisch eignet sich hierfür eine professionell moderierte Arbeitssitzung mit den relevanten Personen des Unternehmens durch einen externen Moderator. Der Sicht aufs eigene Unternehmen ist eine Zielgruppenanalyse zur Segmentierung des Arbeitsmarktes in homogene Teilmärkte hinzuzufügen. Dabei geht ...

