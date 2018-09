Bericht: Zehn-Millionen-Euro-Strafe für BMW wegen Abschalteinrichtung

MÜNCHEN - Die Staatsanwaltschaft München will BMW einem Medienbericht zufolge zu einem Bußgeld von zehn Millionen Euro wegen einer verbotenen Abschalteinrichtung verdonnern. Bei dem Einsatz der unzulässigen Technik handele es sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft um ein Versehen, wie die "Süddeutsche Zeitung" (Montag) berichtete. Weder BMW noch die Behörde kommentierten den Bericht auf Anfrage.

Ford vor Restrukturierung - Auswirkungen in Deutschland unklar

DEARBORN/KÖLN - Der zweitgrößte US-Autobauer Ford steht vor einer radikalen Umstellung seines Europageschäfts. Dabei seien die Auswirkungen auf die beiden deutschen Standorte in Köln und Saarlouis noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin am Montag in Köln. Von derzeit rund 25 000 Mitarbeitern in Deutschland sind etwa 18 600 am größten deutschen Standort in Köln beschäftigt. Einen Bericht der "Sunday Times", nach dem in Europa bis zu 24 000 Jobs auf der Kippe stehen sollen, wies das Unternehmen in einer Stellungnahme als "Spekulation" zurück.

Apple meldet erstmals Auffahrunfall mit Roboterwagen

SACRAMENTO - Ein selbstfahrendes Auto mit Roboterwagen-Software von Apple ist bei einer Fahrt im Silicon Valley von einem anderen Auto angefahren worden. Es ist die erste Unfallmeldung aus dem Testprogramm des iPhone-Konzerns. Laut dem Bericht an die kalifornische Verkehrsbehörde bewegte sich der Apple-Wagen mit Schrittgeschwindigkeit, um auf eine Schnellstraße einzubiegen, als das andere Fahrzeug mit einem Tempo von rund 24 Kilometern pro Stunde von hinten auffuhr. Niemand sei verletzt worden.

Deutsche Börse beendet Dotcom-Ära mit Öffnung für Technologie-Werte

FRANKFURT - Die Deutsche Börse lässt die Dotcom-Ära hinter sich. Die strikte Trennung zwischen reinen Technologie-Unternehmen und klassischen Industriefirmen bei der Zusammensetzung der Dax -Indizes endet im September. Vorausgegangen war eine Umfrage unter Marktteilnehmern durch den Börsenbetreiber. "Die Index-Welt der Deutschen Börse wird moderner und attraktiver", sagt dazu Expertin Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank .

ROUNDUP/IPO: Verpackungshersteller SIG will bald an die Börse zurückkehren

NEUHAUSEN - Der Schweizer Hersteller von Verpackungen und Abfüllanlagen für Lebensmittelindustrie SIG Combibloc plant nach mehr als zehn Jahren die Rückkehr an die Börse. Die Gang an die schweizerischen Börse soll je nach Marktbedingungen in den kommenden Monaten stattfinden, wie der Konzern am Montag mitteilte. SIG strebt einen Bruttoerlös von rund 1 Milliarde Euro an. Das Geld soll ihn den Schuldenabbau und ins Wachstum gesteckt werden.

Konkurrenten gehen gegen Bayers neues Hämophilie-Medikament Jivi vor

BERLIN/WILMINGTON - Neuer Ärger für den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer : Der irische Konkurrent Shire wirft den Leverkusenern bei ihrem gerade erst in den USA zugelassenen Medikamente Jivi gegen die Bluterkrankheit Patentverletzung vor. Die Shire-Biotechtochter Baxalta und ihr Partner Nektar Therapeutics wollen den Verkauf von Jivi stoppen lassen, bis die Patente für das eigene Mittel Adynovate ausgelaufen seien, wie aus einer bei einem US-Gericht am Freitag eingereichten Beschwerde hervorgeht.

Digitalexperte Mark Read wird neuer Chef des weltgrößten Werbekonzerns WPP

LONDON - Der weltgrößte Werbekonzern WPP hat sich bei der Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Chef Martin Sorrell für eine Lösung aus den eigenen Reihen entschieden. Der Digitalexperte Mark Read, der seit Sorrells Abgang im April die Firma bereits kommissarisch gemeinsam mit Andrew Scott leitete, soll ab sofort den Chefposten übernehmen, wie WPP am Montag in London mitteilte.

Weitere Meldungen

-Novartis will Marge in Pharmasparte in 5 Jahren auf 35 Prozent steigern

-DHL greift Post im Schweizer Paketgeschäft an

-ROUNDUP: SunExpress Deutschland wehrt Betriebsratswahl erneut ab

-ROUNDUP: Microsoft stellt Vertrieb der 'Deutschen Cloud' ein

-ROUNDUP 2: Gewerkschaft Verdi checkt wieder Arbeitszeiten auf Schiffen

-Airline-Vereinigung fordert Expansionsstopp an deutschen Flughäfen

-Kreditplattform Funding Circle plant einen Börsengang in London

-ROUNDUP: Griechische Seeleute streiken - Auch am Dienstag kein Fährverkehr

-Logitech-Chef Darrell: E-Sport ist in sechs bis zehn Jahren olympisch

-Eigentümer der Hymer-Gruppe wollen nun Mehrheit an Wohnmobilkonzern verkaufen

-EU-Kommission will mehr Rindfleisch-Importe aus den USA ermöglichen

-Medigene-Finanzchef Taapken tritt zurück

-VW-Nutzfahrzeug-Chef will Kooperation mit Ford - Betriebsrat mahnt

-Eine Million Diesel mehr sollen neue Abgas-Software bekommen

-Presse: Beim Autobauer Ford könnten tausende Jobs auf der Kippe stehen

-IFA/LG: Künstliche Intelligenz bremst Wertverlust von Hausgeräten

-Ministerium: Keine Anhaltspunkte für Betrug bei VW-Benzinern

-Altmaier will Macht von Internetkonzernen beschneiden

-Bei Audi in Neckarsulm steht A4-Produktion zeitweise still

-Österreich legt Berufung gegen EuGH-Urteil zu Hinkley Point C ein

-Nach Explosion in Raffinerie zahlreiche Schäden in der Umgebung

-ROUNDUP/Weitere Etappe: Tennet verlegt Nordlink-Seekabel im Wattenmeer

-Grünen-Chefin Baerbock befürwortet Neuregelung für Organspende

-Schuhhandel klagt über Hitzesommer

-Debeka-Versicherung erwartet 2018 Wachstum in allen Bereichen

-K+S kündigt 253 Mitarbeitern und bietet ihnen andere Jobs an

-Wegen Zollstreits: Ford verkauft SUV aus China doch nicht in USA°

