Wer mit einer Aktie in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen möchte, ist bei Drone Delivery Canada derzeit an der falschen Adresse. In den letzten Tagen kommt das Papier kaum vom Fleck und kämpft vor allem darum, die Marke bei einem Euro noch zu halten. Langfristig wartet hier aber ein enormes Potenzial. Die Technik, an der das Unternehmen arbeitet, könnte die gesamte Logistikbranche revolutionieren.

Drone Delivery Canada ist dabei ein absoluter Vorreitet mit riesigem Vorsprung ... (Robert Sasse)

