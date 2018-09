Dass die türkische Lira sich aktuell in einer handfesten Krise befindet, lässt sich kaum noch schönreden. Aufgrund eines anhaltenden Streits mit den USA samt Sanktionen sowie wirtschaftlicher Probleme verabschieden sich mehr und mehr Anleger von der türkischen Währung. Besonders dramatisch fällt der Wertverlust im langfristigen Vergleich auf.

In den letzten 12 Monaten hat der Kurs des Währungspaars Euro und TRY um fast 90 Prozent zugelegt. Für einen Euro werden jetzt schon 7,60 TRY fällig, ... (Robert Sasse)

