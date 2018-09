Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-03 / 15:13 PRESSEMITTEILUNG www.clever-tanken.de [1] _Für detaillierte regionale Daten zur Benzinpreisentwicklung in den 20 größten deutschen Städten oder bei Interviewwünschen kontaktieren Sie bitte die PR-Agentur._ _Eine Infografik in hoher Auflösung sowie weitere Informationen stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit: _http://bit.ly/clever-tanken-de [2] *Tankmonat August 2018: Kraftstoffpreise auf Vierjahreshoch* · Preise für Diesel und SuperE10 so hoch wie seit Herbst 2014 nicht mehr · Experte von clever-tanken.de erwartet weitere Preissteigerung · In Hamburg und Nürnberg ist SuperE10 in 2018 bisher am günstigsten Nürnberg, 03. September 2018. Seit April steigen die Spritpreise monatlich - und haben im August einen neuen Jahresrekord erreicht. 1,4616 Euro kostete der Liter Super E10 im bundesdeutschen Schnitt, 1,2894 Euro der Liter Diesel. Damit waren Super E10 und Diesel jeweils rund 2 Cent teurer als im Juli. Das ergibt die aktuelle Monatsauswertung von clever-tanken.de. Solche Durchschnittspreise waren nach Angaben des Verbraucherportals für Super E10 zuletzt im Oktober 2014 (1,4656 Euro pro Liter) und für Diesel im November 2014 (1,2897 Euro) aufgerufen worden. Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken: "Gegenüber März, dem bisher preisgünstigsten Jahresmonat, haben sich die monatlichen Durchschnittspreise für Super E10 um 15 Cent, für Diesel um 11 Cent pro Liter verteuert. Im Umfeld globaler preistreibender Spannungen dürfte in den kommenden Monaten interessant sein, inwiefern sich der Markteintritt von Aldi Süd ins Tankstellengeschäft auf die Preise hierzulande auswirkt. Erste Standorte mit Automatentankstellen hat der Discounter bereits im August eröffnet." Im Wesentlichen sind die Preise für Super E10 und Diesel im August wöchentlich gestiegen. Am günstigsten war der Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt am 1. August mit 1,4380 Euro, am teuersten am 26. und am 31. August mit jeweils 1,4760 Euro. Auch für Diesel war Freitag, der 31. August, mit 1,3090 Euro der teuerste Tanktag. Am günstigsten war Diesel hingegen mit 1,2640 Euro am Samstag, den 4. August. Der Preisunterschied zwischen beiden Kraftstoffsorten lag bei etwa 17 Cent pro Liter und damit rund einen Cent höher als im Vormonat. Vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 kosteten rund 350,78 Euro. Das waren 5,57 Euro mehr als im Vormonat, rund 36 Euro mehr als im Vorjahresmonat und rund 35 Euro mehr als noch im März, dem bisher günstigsten Tankmonat 2018. Die gleiche Menge Diesel kostete im August 309,46 Euro. Das waren 3,74 Euro mehr als im Juli 2018, 42 Euro mehr als im August 2017 und rund 28 Euro mehr als im preisgünstigen März dieses Jahres. *Städteranking: Super E10 und Diesel in Hamburg am günstigsten* Trotz der hohen Preise: Hamburg ist im August die günstigste Tankstadt Deutschlands gewesen - und zwar für Diesel wie auch für Super E10. 1,4364 Euro kostete der Liter Super E10 in der Hansestadt, die damit Nürnberg (1,4398 Euro) und Bremen (1,4424 Euro) auf die Plätze zwei und drei der günstigsten Tankstädte verwies. Zugleich ist Hamburg den achten, Nürnberg den neunten Monat in Folge unter den Top zwei in dieser Kategorie. Die Plätze eins bis drei der teuersten Super E10-Städte belegten im August Bielefeld (1,4689 Euro pro Liter), Frankfurt am Main (1,4685 Euro) und Köln (1,4679 Euro). Vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 kosteten in Hamburg 344,74 Euro und damit 7,80 Euro weniger als im teuren Bielefeld. Auch bei den Dieselpreisen hatten die Hamburger im August die Nase vorn. 1,2557 Euro kostete der Liter Diesel hier im Schnitt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Leipzig (1,2617 Euro) und Hannover (1,2633 Euro). Die teuersten Dieselstädte waren hingegen Frankfurt am Main (1,3030 Euro), Mannheim (1,2923 Euro) und München (1,2906 Euro). *Preisvergleich hilft beim Sparen* Steffen Bock: "Die geplanten amerikanischen Sanktionen gegenüber dem Iran, der Handelsstreit der USA mit großen Volkswirtschaften wie China, Chaos im wichtigen Förderland Venezuela und die Drosselung der Fördermengen durch die OPEC führen zu steigenden Rohölpreisen an den Finanzmärkten. Hinzu kommt der sinkende Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar, der die deutschen Importe verteuert. In Summe zeigt das an den Zapfsäulen Wirkung. Mit einer Kehrtwende ist in den kommenden Wochen nicht zu rechnen." Wer dennoch sparen will, dem rät der Experte, den Konkurrenzkampf der Tankstellen für sich zu nutzen - also die Kraftstoffpreise regelmäßig entlang der geplanten Route via App oder Navigationsgerät zu vergleichen. Dabei sollten sie jedoch die Preissprünge im Tagesverlauf beobachten. Am günstigsten ist Kraftstoff den Beobachtungen von Clever Tanken zufolge derzeit nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr sowie am Abend zwischen 19 und 22 Uhr. *Über das Unternehmen:* Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist clever-tanken.de einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams, werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert. clever-tanken.de ist Marktführer in Deutschland bei den Verbraucherinformationsdiensten zum Thema Spritpreise. Die gleichnamige Webseite wird monatlich mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen, die Apps mehr als 16 Millionen Mal. (Durchschnittswerte des ersten Halbjahres 2018; Quellen: IVW, AGOF Daily facts, Google Analytics). Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von clever-tanken.de zurück. Auch Anbieter wie HERE, Spiegel und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen der Umgebung zu melden. Neben der Verfügbarkeit von clever-tanken.de für alle gängigen Betriebssysteme sieht Geschäftsführer Steffen Bock als Gründe für die stetig wachsenden Nutzerzahlen vor allem die Informationsvielfalt, die den Usern zur Verfügung steht. Während andere Portale oft nur Standardspritsorten aufführen, vergleicht clever-tanken.de auch Sondersorten wie alle Super Plus- und Premiumsorten. Des Weiteren stehen den Nutzern zusätzliche Informationen zu vorhandenen Leistungsangeboten wie Zahlungsmittel, Waschanlage, Shop oder Werkstattservice an den angesteuerten Tankstellen zur Verfügung. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von clever-tanken.de außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann. 