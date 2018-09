Wohn-Riester könnte sich besonders für Eigenheimbesitzer lohnen, die eine Anschlussfinanzierung suchen. Die Kalkulation ist kompliziert, wir haben dennoch ein Beispiel durchgerechnet. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Das klingt doch gut: Mit Geld vom Staat den Immobilienkredit schneller tilgen. Wer erst in 2018 eine selbstgenutzte Immobilie gekauft hat oder demnächst kauft, kann sich schon auf das neue Baukindergeld freuen. Pro Kind soll es rückwirkend zum 1.1.2018 1200 Euro jährlich vom Staat geben, zehn Jahre lang. Eine Familie mit zwei Kindern und einem - nach jetzigem Stand - zu versteuernden Einkommen von maximal 105.000 Euro im Jahr (Einkommensgrenze 75.000 Euro plus 15.000 Euro pro Kind) soll also jährlich 2400 Euro vom Staat für die Baufinanzierung geschenkt bekommen.

In die Röhre gucken jedoch alle Familien, die ihr Haus oder ihre Wohnung schon vor 2018 gekauft haben. Sie werden vom Baukindergeld ausgeschlossen. Für sie bleibt lediglich die staatliche Förderung mit Wohn-Riester. Doch die Riester-Zulagen sind deutlich niedriger, es gibt neben der Grundzulage von 175 Euro im Jahr noch 300 Euro pro Jahr für jedes Kind. Dafür gibt es die Förderung aber auch über zehn Jahre hinaus, für die Kinder zumindest so lange, wie die Eltern Anspruch auf Kindergeld haben.

Die staatliche Eigenheimförderung mit Wohn-Riester ist weit komplizierter als das geplante Baukindergeld: Nach Renteneintritt fallen nämlich Steuern auf die geförderten Riester-Beiträge an - und die können sich über lange Förderzeiträume aufgrund der Verzinsung mit zwei Prozent jährlich zu einer hohen Steuerschuld aufbauen. Je länger ein Immobilienkäufer seinen Riester-Kredit tilgt, und je höher der persönliche Steuersatz im Rentenalter ausfällt, desto schneller ist der finanzielle Vorteil durch Wohn-Riester bei der Immobilienfinanzierung verloren.

Da liegt der Gedanke nahe, Wohn-Riester für eine Anschlussfinanzierung zu nutzen. Endet die Zinsbindungsfrist des ersten Kredits, oder kann dieser spätestens nach zehn Jahren gekündigt werden, können sich Eigenheimbesitzer eine Anschlussfinanzierung suchen, in die auch die staatliche Wohn-Riester-Förderung einfließt. Weil dann die verbliebene Tilgungsdauer kürzer ausfällt, ist der Zinseszinseffekt auf die auflaufende Steuerschuld nicht so dramatisch, zudem ist die Tilgung schon fortgeschritten und die Beleihung der Immobilie niedriger. Das macht ein Anschlussdarlehen günstiger.

Allerdings bleibt es nach wie vor unerlässlich, den Vergleich zu einer marktüblichen Finanzierung über ein Bankdarlehen anzustellen. Ob sich Wohn-Riester lohnt, sollten Sparer anhand konkreter Angebote von einem Experten berechnen und vergleichen lassen.

Heinrich Bockholt und Torsten Sabitzer sind solche Experten. Bockholt war Professor an der Hochschule Koblenz und ist wie sein jüngerer Chemnitzer Verbandskollege Sabitzer unabhängiger Finanzplaner. Beide befassen sich seit vielen Jahren mit Wohn-Riester und haben für die WirtschaftsWoche einen fiktiven, aber realitätsnahen Beispielfall berechnet.

Der Fall: Das Ehepaar Schneider kaufte 2008 gemeinsam ein Haus für 300.000 Euro. ...

