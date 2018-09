Die neue "Börsenwoche" auf aktienlust.tv beschäftigt sich mit der Uderperformance des deutschen Leitindex gegenüber der Wall Street. Natürlich gehen wir auch auf die Währungsturbulenzen in den Schwellenländern ein und schalten hierzu auch zu unserem Korrespondenten Mick Knauff an das Frankfurter Börsenparkett. Dort sprechen wir auch darüber, ob wir uns in diesem Jahr einmal mehr Sorgen um die Börsen-Monate August und September machen müssen, die traditionell zu den schwächsten Börsenmonaten des ...

