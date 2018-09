Erfurt (ots) - Einmal das KiKA-Programm bestimmen: Diesen Wunsch erfüllte der Sender seinen jungen Zuschauer*innen und ihren Familien im Rahmen des Sommerferienprogramms mit der Mitmach-Aktion "Dein Wunschfilm in LOLLYWOOD". Über sechs Wochen im Juli und August lag es in der Hand der Abstimmenden, welcher Film jeweils um 19:30 Uhr auf dem "LOLLYWOOD"-Sendeplatz gezeigt wurde. Jeweils drei Filme standen zur Wahl. Die Resonanz auf die KiKA-Aktion war groß: 326.130* folgten begeistert dem Aufruf und gaben ihrem Lieblingsfilm eine Stimme. Es blieb spannend bis zum Schluss, denn welcher Film tatsächlich gewonnen hatte, erfuhren die Zuschauer*innen erst mit der Ausstrahlung.



Zur Wahl standen eine große Vielfalt an Filmen, von Klassikern bis zu Neuverfilmungen: "Wir Kinder aus Bullerbü" (ZDF); "Vilja und die Räuber" (KiKA); "Doktor Proktors Pupspulver" (hr); "Das Rotkäppchen-Ultimatum" (Degeto) und zum Beispiel "Ritter Rost - Das Schrottkomplott" (ZDF) sowie "Der kleine Rabe Socke - Das große Rennen" (SWR). Dieser erreichte einen sehr guten Marktanteil mit 21,8 %. Auch im August konnte KiKA seine Position als beliebtester Kinderfernsehsender bestätigen und mit 19,8 %** die Marktführerschaft halten.



Am letzten Freitag im Aktionszeitraum schickte KiKA drei Filme ins Rennen, die aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm" entstanden sind. KiKA engagiert sich gemeinsam mit ARD und ZDF, der Filmwirtschaft und der Politik in dieser Initiative, die dem Kinderfilm in Deutschland mehr Präsenz und ein stärkeres Gewicht geben soll.



In der kommenden Adventszeit haben Zuschauer*innen erneut die Gelegenheit, das Programm mitzubestimmen. Dieses Mal kann für ein Lieblingsmärchen abgestimmt werden, das dann an den Adventssonntagen um 12:00 Uhr bei KiKA gezeigt wird. In der Weihnachtswelt auf kika.de bekommen die Zuschauer jeweils eine Woche lang zwei Filme angeboten, aus dem sie ihren Favoriten auswählen.



Weitere Informationen und Fotos sowie das KiKA-Weihnachtsprogramm finden Sie auf www.kika-presse. de.



* Quelle: hauseigenes Votingtool.



** AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope 6.1; Basis, KiKA und Kinder 3-13 Jahre sowie Zeitintervall-Analyse 6:00-21:00 Uhr, Fact: MA in %; Basis: 01.08.-31.08.2018 (30. & 31.18.2018 vorl. gewichtet), mo-so



