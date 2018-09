Es fehlt dem Greenback an einer klaren Richtung und so konnte sich der EUR/USD von den Verlusten etwas erholen und über 1,1600 stabilisieren. EUR/USD schaut auf Handel, Risikotrends Das Paar verzeichnet am europäischen Nachmittag einen Gewinn, da es sich nach der Bodenbildung im Bereich der 1,1600 (Freitag) zu 1,1620/30 erholen konnte. Die Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...