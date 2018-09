Düsseldorf/Stuttgart (ots) - Die Fachmagazine Reisemobil International und Camping, Cars & Caravans kürten beim Caravan Salon in Düsseldorf die Gewinner ihrer großen Leserumfrage. Die einzige Kunden-Zufriedenheitsstudie der Caravaning-Branche liefert exklusive Einblicke aus Sicht der Verbraucher - und bestätigt erneut die Trends der Vorjahre.



Wie zufrieden sind Camping- und Caravaning-Fans mit ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen? Welches Zubehör funktioniert wirklich gut? Welche Marken sind empfehlenswert? Nach einem festen Fragemuster erhebt der DoldeMedien Verlag Stuttgart seit elf Jahren die Leser-Erfahrungen seiner Magazine Reisemobil international sowie Camping, Cars & Caravans und wertet diese zusammen mit dem Marktforscher Christian Manzei aus. So lassen sich Auf- und Abstieg einer Marke ebenso verfolgen wie Langzeit-Trends.



"Die Studie heißt 'König Kunde', weil Kunden und aktive Camper darüber bestimmen, welche Marken vorn landen", sagt Heiko Paul, Chefredakteur Reisemobil international. "Je positiver die Erfahrungen mit Kundenbindung, Qualität, Preis/Leistung, Werkstatt und Service, desto eher erobert eine Marke die vorderen Plätze und kann darauf zu Recht stolz sein."



Das Voting der Leser von Reisemobil International:



Reisemobil-Kategorie "Volumen" (alle Hersteller klassisch aufgebauter Reisemobile, die nicht ausschließlich Fahrzeuge im Premiumsegment anbieten):



1. Dethleffs, 2. Carthago, 3. Knaus-Tochter Weinsberg



Reisemobil-Kategorie "Premium" (Produzenten hochwertigster Reisemobile, etwa Liner):



1. Morelo, 2. Concorde, 3. Niesmann+Bischoff.



Zubehör-Kategorien:



- Toilette: Thetford - Heizung: Alde - Markisen: Thule-Omnistor - Rückfahrsysteme: Zenec - Sat-Anlagen: Ten Haaft, - Fahrwerkstechnik: VB Airsuspension - Bordbatterien: Büttner - Trägersysteme: Sawiko - Aufbauklimaanlagen: Truma



Das Voting der Leser von Camping, Cars & Caravans: Caravan-Gesamtsieger:



1. Tabbert, 2. Fendt, 3. Eriba



Zubehör-Kategorien:



- Vorzelt: Brand - Markise: Thule - Rangierhilfe: Al-Ko - SAT-Anlage: Ten Haaft - Klimaanlage: Truma - Fahrradträger: Thule



Neu ist 2018 die Kategorie "Zukunft". Hier bewerten die Leser, welche Marke ihrer Meinung nach am besten für die Zukunft gewappnet ist:



- Die Leser von Reisemobil international wählten: Hymer - Die Leser von Camping, Cars & Caravans wählten: Fendt



Download-Link für die Pressefotos: http://ots.de/2cPlkV



Fotos: DoldeMedien Verlag/Bernd Hanselmann



DoldeMedien Verlag GmbH



Über Reisemobil International und Camping, Cars & Caravans



Die beiden Magazine für mobile Freizeit und Reisen erscheinen monatlich. Sie informieren rund um das Trendthema Caravaning und Camping - sei es im Wohnmobil, im Wohnwagen oder im Zelt. Schwerpunkte sind Fahrzeug- und Zubehörtests, Stellplatzchecks sowie Reiseservice. www.doldemedien.de



OTS: DoldeMedien Verlag GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117765 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117765.rss2



Pressekontakt: DoldeMedien Verlag Redaktion Caravaning Naststraße 19B 70376 Stuttgart