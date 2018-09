Hamburg (ots) - 'Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar': "Wir haben ein neues Gründer-Magazin geschaffen"



Berlin/Hamburg, 3. September 2018 - Die Fans der VOX-Erfolgssendung "Die Höhle der Löwen" können ihre Lieblingssendung nun auch als Print-Magazin erleben. Zum Start der neuen Staffel erscheint ein von den G+J Wirtschaftstiteln 'Capital' und 'Business Punk' konzipiertes neuartiges Gründer-Magazin. Für die erste Ausgabe spürte das Team auf 116 Seiten den Startups und Unternehmen aus den früheren Staffeln nach und porträtierte exklusiv Gründer aus der neuen Staffel. Reporter durften zudem hinter die Kulissen der Show schauen und den "Löwen" näher kommen.



"Das Heft ist ein völlig neues Gründer-Magazin", sagt 'Capital'-Chefredakteur Horst von Buttlar, unter dessen Federführung das DHDL-Projekt in Berlin entstanden ist. "Wir haben viele spannende Gründer getroffen, die mit ihrer Kreativität, ihrem Willen, etwas Neues zu schaffen und aufzubauen und ihrem Mut beeindrucken". Ein Stück weit habe man eine neue Welt entdeckt: "Sehr nah dran an den Gründern, und überall trafen wir Menschen, die für ihre Ideen kämpfen."



Redaktionell ist das Gründer-Magazin in die drei Rubriken "In der Höhle", "Nach der Höhle" und "Jenseits der Höhle" gegliedert und porträtiert etwa ein Dutzend Gründer aus den vergangenen Staffeln und was aus ihren Plänen geworden ist. Dazu kommen unterhaltsame und bisher kaum bekannte Details aus dem Kreis der Investoren - beispielsweise mit einem Blick hinter die Kulissen in die Studio-Garderobe von Ralf Dümmel, der für seine ausgefallenen Outfits bekannt ist.



Das Magazin erscheint erstmals am 4. September in einer Auflage von 250.000 Exemplaren. Der Copypreis liegt bei 3,90 Euro. Für das Projekt wurde ein Team aus Redakteuren von 'Capital' und 'Business Punk' gebildet, das Projekt leitete 'Capital'-Redakteur Georg Fahrion. Die grafische Konzeption lag bei dem 'Capital'-Grafiker Max Winter. Eine weitere Ausgabe soll im November gegen Ende der Staffel erscheinen.



