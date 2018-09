Mailand (ots/PRNewswire) -



Olon S.p.A., ein weltweit führender Vertragshersteller und -entwickler (CDMO) von Arzneiwirkstoffen (API) und Lieferant von Generika, hat heute die Akquisition einer lokalen Produktionsanlage für chemische Generika in Mahad, Indien, im Rahmen der kontinuierlichen Expansion seiner globalen Präsenz bekannt gegeben.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737801/Olon_SPA_Logo.jpg )



Paolo Tubertini, CEO von Olon, kommentiert: "Durch den Erwerb einer Produktionsbasis in Indien wird Olon die Möglichkeit haben, das Wachstum durch die Hinzufügung neuer CDMO-Projekte zu beschleunigen und die Entwicklung neuer Generika für den indischen Markt zu fördern. Das Unternehmen verfügt über eine erstklassige Produktionsstätte und ein dediziertes Team von Experten, die uns dabei unterstützen werden, qualitativ hochwertige Arzneimittel bereitzustellen, die die Kundenerwartungen und regulatorischen Anforderungen erfüllen oder übertreffen.



"Nach der Übernahme des Chemiebereichs von Ricerca Biosciences Mitte 2017 und einer Investition von mehr als 10 Millionen Euro in die Erweiterung der API-Fertigungslinien in der Anlage von Settimo Torinese - einer hochmodernen Fabrik für die Entwicklung und Produktion von API und fortschrittlichen Zwischenprodukten mithilfe mikrobieller Gerätetechnik - haben wir nun einen weiteren Schritt in unserem strategischen Plan vollzogen. Um alle Ziele zu erreichen, die in Olons 3-Jahres-Entwicklungsplan angeführt sind, werden wir nun das nächste Ziel angehen: Wir wollen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von biologischen APIs spielen."



Der Standort in Mahad, der Produkte an Sandoz liefert, eine Division der Novartis-Gruppe, ist eine etablierte und seriöse API-Produktionsstätte in Indien und bietet eine Reihe von lebensrettenden Medikamenten für das indische Gesundheitssystem und Patienten auf der ganzen Welt. Im Kaufvertrag haben sich die Parteien dazu verpflichtet, einen langfristigen Liefervertrag zu unterzeichnen, um eine kontinuierliche Versorgung mit Sandoz-Produkten zu gewährleisten, die in Mahad hergestellt werden. Es sind keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze geplant und Olon beabsichtigt, in die Produktionsstätte zu investieren und Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung zu erkunden, um die Auslastung der Anlage zu optimieren und den Kundenstamm zu erweitern.



"Wir freuen uns auf einen nahtlosen Übergang für Mitarbeiter, Patienten, Kunden, Partner und anderer Stakeholder", ergänzte Herr Tubertini. "Wir sind beeindruckt von dem Knowhow im Werk in Mahad und wollen die Fachkenntnisse der Mitarbeiter nutzen, um neue Möglichkeiten auf dem Pharmamarkt in Indien und anderswo wahrzunehmen."



Die Akquisition der API-Produktionsanlage in Mahad wird voraussichtlich Anfang 2019 nach einem Übergangsprozess abgeschlossen sein. Es wurden keine finanziellen Einzelheiten offengelegt.



Über Olon



Olon ist ein italienisches Unternehmen, das bei der Produktion von Arzneiwirkstoffen (APIs) weltweit führend ist und synthetische und biologische Verfahren für den Generika-Markt sowie für die Vertragsherstellung und -entwicklung (CDMO) einsetzt. Unlängst wurde der Dossierbereich um die Entwicklung von Fertigarzneimittelformulierungen (FDFs) und die Erstellung eines Dossiers von allgemeinen technischen Dokumenten (CTD) erweitert.



Mit einem Umsatz von 400 Millionen USD im Jahr 2017 hat Olon mehr als 250 API für den Generikamarkt und mehr als 60 Arzneistoffe und chemische Zwischenprodukte im Zuge der Auftragsfertigung ausgeliefert.



Dank seinen 1.500 Mitarbeitern und dem hochqualifizierten F&E-Team - insgesamt mehr als 200 Personen - kann Olon auf der Grundlage von tiefgehenden Kenntnissen über die chemischen und biologischen Prozesse komplette integrierte Pakete und Dienstleistungen anbieten, um die gesamte Entwicklung von APIs zu unterstützen. Das alles erfolgt unter einem vollständigen cGMP und regulatorischer Abdeckung - das Unternehmen ist Inhaber von etwa 130 aktiven US-DMFs und 50 gewährten CoS.



Unter stetiger Berücksichtigung der menschlichen Sicherheit und der Sicherheit der Umwelt setzt Olon andersartige und nicht gängige Technologien im Fertigungsprozess ein, wie zum Beispiel Fluorierung, Verkohlung und Gärung.



Olon hat seinen Geschäftssitz in Rodano (Mailand, Italien) und verfügt über 9 Produktionsstätten - sieben in Norditalien, eine in Spanien und eine in den USA - entsprechend den internationalen Anforderungen sowie drei Geschäftsstellen in Hamburg (D), Florham Park NJ (USA) und Shanghai (China).



Alle Produktionsstandorte werden regelmäßig von den wichtigsten nationalen und internationalen Behörden inspiziert und regelmäßig von unseren Partnern und Kunden geprüft. Alle Produktionsstätten werden von der FDA kontrolliert und praktizieren die Selbstidentifizierung nach der GDUFA.



Olon SpA



Elena Barboni



Regional Sales Director



Tel.: +39-029-523-5208



E-Mail: ebarboni@olonspa.it



OTS: Olon s.p.a. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131878 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131878.rss2