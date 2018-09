Schleswig-Holsteins SPD-Landeschef Ralf Stegner wird auf dem Parteitag nicht mehr antreten. Eine potentielle Nachfolgerin gibt es bereits.

Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner tritt 2019 nicht noch einmal für das Spitzenamt an. Das gab der 58-Jährige am Montag in Kiel bekannt. Zugleich kündigte er an, er unterstütze die bislang einzige Kandidatin für seine Nachfolge, die stellvertretende Landtags-Fraktionschefin Serpil Midyatli.

Den Posten des Fraktionsvorsitzenden im Landtag will Stegner behalten. Er sehe sich selbst keineswegs im politischen Ruhestand. "Aufgeben und Rückzug ist nicht", ...

