Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am heutigen Montag hat die Deutsche Hypothekenbank ihren zweiten Grünen Pfandbrief (ISIN DE000DHY4994/ WKN nicht bekannt) aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Emission in Höhe von 500 Mio. Euro weist eine Laufzeit von 6 ¼ Jahren auf. Der Kupon beträgt 0,25%. Bei einem Ausgabekurs von 99,26% beläuft sich die Rendite auf 0,37%, was einem Renditeabschlag von 8 Basispunkten (bp) zur Swapmitte entspricht. Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium, bestehend aus ABN AMRO, BayernLB, Natixis, NORD/LB und UniCredit. ...

