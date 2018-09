Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 31. August 2018 etwas verringert. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 4,699 (Vorwoche: 4,881) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 4,447 (4,693) Milliarden Euro, und jene an Unternehmensanleihen nahmen um 0,472 (0,174) Milliarden Euro zu. Die Bestände an Covered Bonds erhöhten sich um 0,032 (0,230) Milliarden Euro, während die an Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) um 0,252 (minus 0,216) Milliarden Euro sanken. Es war der dritte wöchentliche Rückgang in Folge.

Die Zentralbanken des Eurosystems kaufen bis Ende dieses Monats monatlich Anleihen für 30 Milliarden Euro. Die EZB will die Käufe ab Oktober auf 15 Milliarden Euro senken und zum Jahresende komplett einstellen. Ab 2019 will die EZB das Anleiheportfolio durch die Wiederanlage von fällig gewordenen Anleihen konstant halten.

