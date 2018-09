Meseberg (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Gegenmaßnahmen für den Arbeitsplatz-Wegfall durch die Digitalisierung angemahnt. Wichtig sei, dass es im Zuge der Digitalisierung "trotzdem noch gute Arbeitsplätze" gebe, die den Menschen ein sichereres Leben ermöglichten, erklärte der SPD-Politiker am Montag zum Auftakt der 9. "Zukunftsgespräche" auf Schloss Meseberg. Mitglieder des Kabinetts wollten dort zusammen mit Wirtschafts- und Arbeitnehmervertretern bis zum Abend über die Chancen und Folgen der Digitalisierung diskutieren.

Deutschland sei immer sehr gut damit gefahren, dass es auf den technologischen Fortschritt gesetzt habe und die Arbeitnehmer davon profitiert hätten, sagte Scholz. Man könne den "Wohlstand nur gewährleisten und verlängern, wenn wir auch in Zukunft vorne an sind bei den technischen Veränderungen", meinte der Vizekanzler.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, bei dem Treffen im Gästehaus der Bundesregierung gehe es um die neuen Formen der Arbeit, die sich durch die Digitalisierung ergäben. Zu klären sei etwa, was die Digitalisierung für das Lernen oder die Ausbildung bedeute. Gleichzeitig gehe es auch um "Fragen der sozialen Absicherung unter neuen Arbeitsformen", meinte die CDU-Vorsitzende.

Über die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt gibt es noch keine umfassenden Betrachtungen. In der Autoindustrie könnte sie einer Studie zufolge schlimmstenfalls knapp ein Drittel der Arbeitsplätze vernichten. Um das heutige Produktionsvolumen zu erreichen, benötige die Branche in zehn Jahren 30 Prozent weniger Angestellte, heißt es in einer Analyse der Beratungsfirma Oliver Wyman. Demnach wird durch die Digitalisierung insgesamt bis 2025 jeder zweite Arbeitnehmer bei den deutschen Autobauern von Automatisierung oder Outsourcing betroffen sein oder neue digitale Kompetenzen erwerben müssen.

