Immer mehr etablierte Hersteller schwenken auf Elektroautos um. Jaguar-Chef Ralf Speth sieht sich allerdings mit einem möglichen Engpass bei den Batterien konfrontiert. Unterdessen unternimmt Staubsaugerkönig James Dyson den nächsten Schritt auf dem Weg in einen völlig neuen Markt.

Engpass bei Batterien

4 Millionen Elektrofahrzeuge fahren inzwischen auf den Straßen dieser Erde. In den nächsten 12 Monaten soll die nächste Million hinzukommen. Dabei verzeichnet China weiterhin das stärkste Wachstum, wie die jüngsten Zahlen belegen (mehr hier). Auch bei Jaguar ist der Technologieschwenk zu spüren. Der Luxusfabrikant musste wegen der Einbrüche im Diesel-Geschäft 1.000 Mitarbeiter entlassen. Gleichzeitig werkelt man emsig an immer neuen Elektrofahrzeugen. Ab dem Jahr 2020 sollen die Kunden bei allen Modellen selbst entscheiden können, welchen Grad der Elektrifizierung sie wollen, wie CEO Ralf Speth gegenüber dem Manager Magazin sagte. Zudem bringe man mit dem I-Pace ein echtes Elektrofahrzeug in die Serienfertigung. Die Produktion könnte aber auf einen Engpass stoßen. Laut Speth sind die Auftragsbücher so gut gefüllt, dass im kommenden Jahr ein Mangel an geeigneten Batterien drohe. Und das, obwohl man bereits einen Puffer eingeplant habe. Die Akkus bezieht der Konzern von LG Chem. Insgesamt sieht Speht neue Abhängigkeiten in der Branche entstehen: statt Ölförderländer wie die USA oder Saudi-Arabien werden künftig asiatische Staaten eine starke Rolle in der Lieferkette einnehmen, weil sie über eine effiziente Batterieproduktion verfügen. Ein Problem sieht Speth darin allerdings nicht.

Dyson weiht Testgelände ...

