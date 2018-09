Unterföhring (ots) - - Neben 17 Einzelspielen des 3. und 4. Spieltags können Handballfans auch in drei Sky Konferenzen live und exklusiv dabei sein



- Die Topspiele Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt am Dienstag, Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen am Mittwoch und das Nordderby SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel am Samstag



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Nach den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison dürfen sich Handballfans bei Sky in dieser Woche gleich auf zwei Spieltage der DKB Handball-Bundesliga freuen. Insgesamt überträgt Sky am Dienstag und Mittwoch sowie am Donnerstag, Samstag und Sonntag 17 Einzelspiele sowie drei Sky Konferenzen des 3. und 4. Spieltags live.



Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt am Dienstag live Den Auftakt am Dienstagabend machen die Füchse Berlin, die den amtierenden Meister SG Flensburg-Handewitt empfangen. Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretschmar kommentieren die Begegnung in der Max-Schmeling-Halle. Zum Spitzenspiel am Mittwoch treffen in der SAP Arena die Rhein-Neckar Löwen auf die MT Melsungen. Das Duell kommentieren Markus Götz und Sky Experte Heiner Brand.



Die beiden Topspiele sowie die weiteren sechs Begegnungen, die am Dienstag und Mittwoch ausgetragen werden, überträgt Sky als Einzelspiele und im Rahmen der Sky Konferenz live und exklusiv. An beiden Tagen begrüßen die Katharina Kleinfeldt bzw. Gregor Teicher die Zuschauer ab 18.30 Uhr aus dem Sky Studio.



Das Spitzenspiel im Norden: SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel am Samstag



Der Höhepunkt dieser Handballwoche wird das Nordderby in der Flens-Arena sein. Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt empfängt den Rekordmeister THW Kiel. Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer ab 17.45 Uhr in Flensburg. Kommentiert wird das Derby der Nord-Rivalen von Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretschmar.



Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen am Mittwoch



Ab 13.00 Uhr heißt Sky Moderator Jens Westen die Handballfans zum Topspiel am Sonntag willkommen. Die Partie zwischen TSV Hannover-Burgdorf und TSV GWD Minden kommentieren Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Martin Schwalb. Im Anschluss daran führt Gregor Teicher ab 15.30 Uhr durch die Sky Konferenz, in deren Rahmen unter anderem die MT Melsungen den SC DHfK Leipzig empfängt. Heiko Mallwitz und Stefan Kretzschmar kommentieren die Begegnung.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Der 3. und 4. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga von Dienstag bis Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Dienstag:



18.30 Uhr: Dienstags-Konferenz, 3. Spieltag live auf Sky Sport 1 HD



18.30 Uhr: Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2 HD



18.30 Uhr: THW Kiel - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 3 HD



18.30 Uhr: HSG Wetzlar - SC Magdeburg live auf Sky Sport 4 HD



18:30 Uhr: SC DHfK Leipzig - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 5 HD



Mittwoch:



18.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz, 3. Spieltag live auf Sky Sport 1 HD



18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen live auf Sky Sport 2 HD



18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 3 HD



18.30 Uhr: TSV GWD Minden - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 4 HD



18.30 Uhr: Bergischer HC - HC Erlangen live auf Sky Sport 5 HD



Donnerstag:



18.45 Uhr: TBV Lemgo Lippe - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 2 HD



18.45 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 3 HD



Samstag:



17.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel live auf Sky Sport 1 HD



20.15 Uhr: HC Erlangen - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 1 HD



Sonntag:



13.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 2 HD



15.30 Uhr: Sonntags-Konferenz, 4. Spieltag live auf Sky Sport 2 HD



15.30 Uhr: MT Melsungen - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 3 HD



15.30 Uhr: SG BBM Bietigheim - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 4 HD



15.30 Uhr: SC Magdeburg - Bergischer HC live auf Sky Sport 5 HD



15.30 Uhr: VfL Gummersbach - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 6 HD (Nachholspiel vom 3. Spieltag)



Das neue Sky



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland