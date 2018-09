Jenseits von Monsanto und Glyphosat plagen Bayer noch ganz andere Probleme: Läuft der Patentschutz für umsatzstarke Medikamente wie Xarelto aus, fehlen zulassungsfähige Nachfolgeprodukte in der Pharmasparte.

Rund 8000 Klagen wegen Glyphosat, elf Milliarden Euro Börsenwert vernichtet, hohe Rechts- und Reputationsrisiken: Der Ärger um den umstrittenen Unkrautvernichter der neuen US-Tochter Monsanto dominiert die Schlagzeilen über Bayer. Er überschattet aber ein ganz anderes fundamentales Problem, mit dem sich der Konzern auseinandersetzen muss: "Die Pharmasparte hat gemessen an Industriestandards nur eine relativ schwache Phase-III-Pipeline", sagt Berenberg-Analyst Alistair Campbell. Nach Einschätzung vieler Experten ist bei Bayer der Nachschub an neuen Medikamenten zu schwach, um Umsatzausfälle nach dem Patentablauf der Top-Medikamente auffangen zu können. Lange war die Pharmasparte das Zugpferd, dort hat der Aspirin-Hersteller seine Wurzeln. Sie muss aber weiter gestärkt werden, wenn der Leverkusener Konzern im Vergleich zur internationalen Konkurrenz nicht noch mehr ins Hintertreffen geraten will.

Im weltweiten Pharmamarkt belegt der Konzern nach Daten der Analysefirma Evaluate Pharma nur den 15. Platz und macht mit verschreibungspflichtigen Medikamenten weniger als die Hälfte des Umsatzes der drei Top-Unternehmen Novartis, Pfizer und Roche. Viele Anleger sorgten sich, dass die Pharmasparte wegen der Monsanto-Übernahme künftig zu kurz kommen könnte. Baumann hatte jedoch auf der Hauptversammlung im Mai versichert, das Geschäft sei mit derzeit 50 Projekten in der klinischen Entwicklung gut aufgestellt. Auch Pharma-Vorstand Dieter Weinand hatte Ende vergangenen Jahres im Reuters-Interview zurückgewiesen, dass der Konzern ein Pipeline-Problem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...