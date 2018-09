Regierungssprecher Steffen Seibert warnt am Montag in Berlin vor einer Eskalation nach dem Tod des pro-russischen Separatistenführers Sachartschenko.

Deutschland und Frankreich wollen den Gesprächsfaden im Ukraine-Konflikt auch nach der Tötung des pro-russischen Separatistenführers Alexander Sachartschenko nicht abreißen lassen. "Wir rufen alle Seiten dazu auf, sich auch jetzt weiter konstruktiv an den Verhandlungen zu beteiligen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Es ist wirklich wichtig, dass eine Eskalation jetzt vermieden wird."

Die Bundesregierung werde ihr Engagement fortsetzen. Der Tod des Mannes mache die Umsetzung ...

