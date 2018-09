Der NZD/USD ist unter 0,66 gefallen und so wurde bei 0,6592 mit dem frühen asiatischen Handel der niedrigste Stand seit dem 17. August erreicht, bevor es mit der europäischen Sitzung zu einer Erholung kam. Nach dem Anstieg zur 0,6620, geriet der Kurs erneut unter Druck und so beträgt der Tagesgewinn aktuell -0,25 % bei 0,6605. Am Montag gibt es keine ...

