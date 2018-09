FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Weltpremiere des Geländewagens EQC am Dienstag in Stockholm startet Mercedes-Benz eine Aufholjagd bei Elektroautos. "Ich bin optimistisch, dass die Nachfrage hoch sein wird", sagte Entwicklungschef Ola Källenius der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Wir werden unsere weltweite Elektro-Offensive unabhängig von der Frage durchziehen, ob es in einem Land staatliche Kaufanreize gibt oder nicht", so Källenius weiter. Er räumte ein, dass diese Offensive die Gewinne schmälern wird. "Es ist klar, dass die Kosten eine der großen Herausforderungen sind, weil sie bei Elektroautos höher sind, als wir es bei Verbrennungsmotoren gewohnt sind."

Mit deutlich steigenden Produktionszahlen und einem hohen Innovationstempo soll dieser Nachteil schwinden, so der Daimler-Vorstand. Die Batterietechnik etwa werde in den kommenden Jahren erheblich weiterentwickelt. Das Innovationstempo und die Kosten spielen nach Angaben des Entwicklungschefs auch eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob Komponenten für E-Autos von Zulieferern gekauft oder selbst hergestellt werden.

Der neue Geländewagen EQC, der mit einer Akkuladung mehr als 400 Kilometer Reichweite haben soll, kommt Mitte 2019 auf den Markt, wenn in Deutschland die staatliche Umweltprämie für E-Autos ausläuft. Derzeit bietet der Stuttgarter Autokonzern nur den Kleinwagen Smart als reines E-Mobil an. Bis 2022 sollen mindestens zehn batteriebetriebene Modelle der Marken Mercedes und Smart auf den Markt kommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2018 10:58 ET (14:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.