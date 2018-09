Cham Group erwirbt strategische Landreserve in Cham EQS Group-Ad-hoc: Cham Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Cham Group erwirbt strategische Landreserve in Cham 03.09.2018 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Cham Group erwirbt strategische Landreserve in Cham Cham, 3. September 2018 - Die Cham Group übernimmt von der Chemolio Industrie Holding AG («Chemolio») eine rund 36'000 Quadratmeter grosse Landparzelle in Cham, die an das Papieri-Areal der Cham Group angrenzt. Damit nimmt die Cham Group eine strategische Arrondierung ihrer Grundstücke vor, auf welchen in den nächsten Jahren die Arealentwicklung Papieri realisiert wird. Die Chemolio hat im Mai 2016 ihre Anteile an der unter anderem auch in Cham gewerblich tätigen Pavatex Holding AG verkauft. Das Land blieb hingegen im Besitz der Chemolio-Tochtergesellschaft CHH Liegenschaften AG und wird im Baurecht an die Pavatex SA abgegeben. Zwischenzeitlich hat die Chemolio entschieden, eine geeignete Nachfolgerin als langfristige Eigentümerin der Parzelle zu suchen. In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft auf die Cham Group AG zugegangen, die das Land unter dem Aspekt einer strategischen Arrondierung ihres eigenen Areals geprüft und sich für dessen Erwerb entschieden hat. Die bestehenden Verträge zwischen der CHH Liegenschaften AG und Pavatex SA werden von der Cham Group übernommen. Für Rückfragen: Cham Group AG Edwin van der Geest, Medien- und IR Beauftragter E-Mail: medien@chamgroup.ch bzw. investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22 Chemolio Industrie Holding AG Dr. Matthias Huber, Verwaltungsratspräsident E-Mail: matthias.huber@verium.ch Telefon: +41 44 269 60 90 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TCXXRWIFNI Dokumenttitel: Cham Group_MM_Holzi_DE_3.9.2018 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Cham Group AG Fabrikstrasse 5 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 508 08 20 E-Mail: kontakt@chamgroup.ch Internet: www.chamgroup.ch ISIN: CH0001931853 Valorennummer: - Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 720201 03.09.2018 CET/CEST

ISIN CH0001931853

AXC0189 2018-09-03/17:45