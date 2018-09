Die Laune der Anleger am deutschen Aktienmarkt ist angesichts der internationalen Handelsstreitigkeiten und Währungsturbulenzen in Schwellenländern weiter etwas getrübt. Da in den USA zudem Feiertag ist, verlief der Handel am Montag aber insgesamt ruhig und recht impulsarm. Der Dax knüpfte an seine Schwäche der vergangenen Woche an, verringerte aber bis Handelsschluss sein Minus. Mit einem kleinen Abschlag von 0,14 Prozent auf 12 346,41 Punkte ging er letztlich aus dem Tag.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte 0,30 Prozent auf 26 820,51 Punkte ein, wogegen Technologiewerte gefragt waren. Der TecDax rückte um 0,39 Prozent auf 3024,47 Zähler vor./ck/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0191 2018-09-03/17:50