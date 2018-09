Tagesausblick für 04.09.: DAX tendiert schwächer, US-Markt geschlossen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Aktienmarkt ist etwas schwächer und recht impulslos in den September gestartet. Am Montag bleiben die US-Börsen geschlossen, weshalb der Handel auch auf dieser Seite des Atlantiks in eher ruhigen Bahnen verläuft.

Für Verunsicherung sorgte erneut der internationale Handelsstreit. Nachdem in der vergangenen Woche bereits eine Einigung zwischen den USA und Mexiko erreicht wurde, die Verhandlungen mit Kanada aber scheiterten, drohte US-Präsident Donald Trump dem Kongress überraschend damit, das Nafta-Freihandelsabkommen komplett aufzukündigen. "Der Kongress sollte sich nicht in diese Verhandlungen einmischen, oder ich werde Nafta insgesamt beenden - und wir werden besser dastehen", twitterte Trump.

Unternehmen im Fokus

Der Elektroautobauer Tesla hat offenbar erneut ein selbstgestecktes Produktionsziel verfehlt. Eigentlich wollte Tesla bis Ende August eine wöchentliche Produktion von 6.000 Fahrzeugen des Model 3 erreichen. Tatsächlich produzierte Tesla in der letzten August-Woche allerdings nur 4.300 des neuen Massenmodells, wie die Branchenpublikation "Electrek" berichtet. Im dritten Quartal dürfte Tesla laut Bericht allerdings einen neuen Produktionsrekord und seine Model 3-Produktionsmarke von 50.000 bis 55.000 Einheiten erreichen, heißt es.

Die Bundesregierung will die Marktmacht von Internetkonzernen in Deutschland stärker beschränken. "Kartellbehörden müssen künftig bereits eingreifen können, wenn ein Unternehmen mit unfairen Mitteln auf dem Weg zur Marktbeherrschung ist", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Wichtige Termine

Eurozone - Erzeugerpreise Juli

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August

USA - Bauausgaben Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.345/12.400/12.440/12.470/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.300/12.345/12.217/12.120 Punkte

Der deutsche Leitindex pendelte nach schwacher Eröffnung der neuen Handelswoche anschließend um den Startkurs. Im Handelsverlauf verteidigte der DAX ein im Tageschart wichtiges Fibonacci-Retracement um 12.300 Punkte und erholte sich etwas. Anschlusskäufe blieben aber weitestgehend aus.



Zwischen dem jetzt neuen Widerstand bei 12.345 Punkten und der Marke von 12.300 Punkten ist der Index neutral einzustufen. Gibt der DAX den Support bei 12.300 Punkten auf, droht eine Verkaufswelle, die den Index auf 12.217 Punkte (Gapclose) und 12.120 Punkte drücken könnte. Kurse unter 12.100 Punkten wären auch mittelfristig sehr bärisch zu bewerten.

Steigt der Index dagegen über 12.350 Punkte, wäre der Weg für eine Erholung auf 12.400 Punkte frei. Dort wird im morgigen Handel voraussichtlich auch der EMA50 Stunde aufschlagen und den Index zusätzlich blockieren. Eine weitere wichtige Widerstandszone im Chart notiert zwischen 12.470 und 12.500 Punkten.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 15.08.2018 - 13.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 - 03.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 246,28 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 429,25 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.09.2018; 17:10 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Cap-Zertifikaten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Produkte auf den DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 04.09.: DAX tendiert schwächer, US-Markt geschlossen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).