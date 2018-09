Hallo im September. Nach den Sommerferien, die in puncto Termine ziemlich mau waren, ging es heute gleich mit einem hochkarätig besetzten Event im BMF los, die Kollegen vom "Börsianer" stellen ihre neue Messe vor und boten exponierte Vertreter des Finanzmarkts auf. Da am Wochenende einige- für Unternehmer - sehr attraktive Steuer(erleicherterungs)ideen in den Medien waren, war ich natürlich besonders gespannt, ob Gastgeber Hartwig Löger vielleicht noch irgendetwas in Richtung WP-KESt bringt. Das war heute (noch) nicht dabei, aber man kann hoffen. Würde gut ins Gesamtpaket passen. Aber immerhin: Löger informierte, dass am Freitag die gesetzliche Grundlage zur Begutachtung gegeben wurde, was den Dritten Markt für inländische Aktien betrifft....

