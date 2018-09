Rostock (ots) -



Am Abend des 31. August 2018 wurde AIDAnova in Papenburg im Rahmen des AIDA Open Air getauft. Die spektakuläre Licht- und Lasershow sowie das Konzert von Star-DJ David Guetta begeisterten 25.000 Zuschauer. Die schönsten Bilder, ein Highlightvideo und Footage rund um die Taufe von AIDAnova stehen auf www.aida.de/presse zum Download zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Taufe von AIDAnova zur Verfügung.



