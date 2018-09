Der bekannte Bondsmanager Michael Hasenstab hat in der jüngsten Krise in Argentinien viel Geld verloren. Auch andere Fondshäuser leiden.

Das Debakel an den argentinischen Finanzmärkten trifft die große US-Fondsgesellschaft Franklin Templeton Investments hart. Vor allem der bekannte Anleihemanager Michael Hasenstab hält größere Positionen und dürfte nach Marktschätzungen einen Milliardenverlust erlitten haben. Allein in drei der für Europa zugelassenen Bondfonds mit einem Kapital von 43,8 Milliarden Dollar stecken vier Milliarden Dollar in argentinischen Staatsanleihen.

Hasenstab ist bekannt für mutige Entscheidungen, die nicht immer so ausgehen wie erwartet. Zeitweise besaß er größere Anleihebestände von Ländern wie Ungarn, Ukraine, Irland, Ghana oder der Mongolei.

Noch im Juni sagte der Stratege dem Handelsblatt zu seinen Argentinienpositionen: "Dort scheint die Wende zum Besseren absehbar. Das sollte den Anleihen nutzen." Doch es kam anders - vorerst. Seit dem Frühjahr fiel beispielsweise der Anteilspreis des "Emerging Markets Bond Fund" um 16 Prozent.

Argentinien steckt in einer Krise. Die Landeswährung hat seit Jahresbeginn die Hälfte an Wert verloren. Die Inflation schießt durch die Decke. Experten sehen die Ursache in unsolider Haushaltsführung und zu hoher Verschuldung. "Argentinien braucht dringend Devisen, um den Währungsverfall zu stoppen und das Land vor einer Hyperinflation zu bewahren", urteilen die Analysten des Bankhauses Metzler.

Ausländische Investoren wie Hasenstab haben die Turbulenzen voll getroffen. Die Rendite der zehnjährigen ...

