München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt die folgende, aktuelle Reportage vom MDR aus:



4. September 2018, 22:45 Uhr: Die Story im Ersten: Chemnitz - Stadt in Aufruhr Film von Thomas Datt, Tarek Khello und Albrecht Radon



Chemnitz ist in diesen Tagen eine verunsicherte Stadt - im wörtlichen Sinne. Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen und Übergriffen auf Migranten. Die Polizei kann die Sicherheit nur mühsam aufrechterhalten, die Politik wirkt lange Zeit ratlos. Das in den vergangenen Jahren mühsam aufgebaute positive Image der Stadt droht komplett verloren zu gehen.



Wie erleben die Menschen in Chemnitz ihre Stadt nach den schockierenden Ereignissen? Ein Autorenteam des Mitteldeutschen Rundfunks trifft aufgebrachte Bürger, engagierte Künstler, Vertreter der rechten Szene, verunsicherte Geflüchtete und Chemnitzer, die sich jetzt um ihre jahrelange Aufbauarbeit gebracht sehen. Reportagen aus der alten Arbeiterstadt am Rande des Erzgebirges, die jetzt plötzlich bundesweit im Fokus steht.



Redaktion: Anja Riediger/Jörg Wildermuth (MDR)



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



